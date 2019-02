Piden 28 años de prisión para el anestesista que propinó brutal golpiza a joven

El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, pidió esta tarde en un juicio oral que se condene a 28 años de prisión al anestesista Gerardo Billiris por suministro de estupefacientes, abuso sexual agravado y tentativa de femicidio en perjuicio de María Eugenia Belén Torres, de 24 años, a quien le dio una tremenda golpiza que casi le quita la vida en 2017 en su departamento del barrio porteño de Palermo.El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 8 es el que lleva adelante el juicio contra el anestesista, de 41 años, y la semana que viene se dará a conocer la sentencia. Además, con posterioridad a la primera denuncia de Torres, se sumaron otros dos casos anteriores que involucraron a otros procesados que son juzgados junto con el anestesista, se trata del exrelacionista público Juan Martín Mercado y de Cristopher Rosenthal Verdaguer. A todos se los acusa de "tenencia y suministro de estupefacientes y abuso sexual con acceso carnal". Por lo que los jueces Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli, decidirán el futuro de esos tres acusados.El juicio comenzó el 8 de noviembre pasado y Billiris está acusado de haber atacado a golpes a Torres el 31 de enero de 2017 en su departamento del barrio de Palermo. En su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Ramos, quien lo procesó y encarceló, admitió que consumía cocaína y otras drogas, dijo que a la joven la conoció en la red social Tinder y que la había visto un par de veces, en las cuales hubo siempre consumo de estupefacientes.En una entrevista con, Torres contó: "Me pegó y empezó a gritar que me iba matar y yo empecé a correr. Logré esconderme en el baño. Pensé que con su fuerza me iba matar ahí adentro. No quería morir ahí".Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.