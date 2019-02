Investigan si el violento asalto en estancia se relaciona con robos similares

Amenazas

Otro violento asalto

Hechos similares

. No se trata de robos al boleo, sino que existe una inteligencia previa de los delincuentes, que en algunos casos dejan saber a quiénes les están robando.El último hecho sucedió el lunes por la noche, alrededor de las 21.30, en la estancia El Cencerro, ubicada detrás (hacia el norte) de la granja Emanuel. El campo es propiedad de Gustavo Posadas, un hombre que se dedica a la compra y venta de caballos, que no sale de su asombro por algo que no debe ser pasado por alto.; y yo no le debo plata a nadie como para que vengan a hacer un ajuste de cuentas", contó Posadas a ElDía. Algo similar a lo sucedido con una familia a la que asaltaron mientras dormían, que vive en calle José María Sobral a cinco kilómetros de distancia en línea recta a la estancia El Cencerro.Según contó Posadas, "entraron por la zona de monte, por el norte, y a punta de pistola redujeron a la señora y a su hija que estaban solas. Estaban encapuchados y vestidos de negro. A la mujer le pegaron un culatazo en la cabeza y la llevaron hasta el casco de la estancia, donde reventaron la puerta y me revolvieron todo.La otra familia, que fue sorprendida en la madrugada del domingo 9 de febrero, sufrió un robo muy similar. El dueño de la casa, un hombre de 51 años, había declarado que dos delincuentes con el rostro cubierto ingresaron a la vivienda mientras dormían y los despertaron apuntándolos con armas de fuego.Lo que más llamó la atención en este caso fue la violencia con la que actuaron y que dejaron saber los delincuentes, que conocían muy bien a sus víctimas y sobre todo al jefe de familia, al que amenazaron en reiteradas oportunidades para que abandonara su actividad ligada a la jineteada y a la compra y venta de animales.Los asaltantes maniataron al hombre, a su esposa, a su hijo de 15 años y a los mellizos de 8. Al hombre lo golpearon y a la mujer le tiraron de los pelos en más de una ocasión mientras los amenazaban. Pero además revolvieron toda la casa y se llevaron unos 20 mil pesos que la familia tenía ahorrado.Antes de abandonar la vivienda, dejaron a toda la familia encerrada, sin teléfonos celulares para que no pudieran solicitar auxilio y se llevaron la camioneta que luego abandonaron e incendiaron en De María y Margalot.Posadas cree que los delincuentes que actuaron en su estancia también podrían ser los mismos que en la madrugada del lunes ingresaron a las oficinas del Jockey Club en el Hipódromo para llevarse la recaudación de la actividad turfística del domingo. "Coincide todo. A cara cubierta, redujeron al personal a punta de pistola, hacen un boquete", opinó el damnificado.Para el fiscal Guillermo Biré, que casualmente tiene en su despacho la investigación de los tres hechos, los tres casos "son diferentes" porque a su entender la violencia empleada es distinta y "la motivación es diferente". Por lo pronto, según indicó, no se descarta ninguna hipótesis y se evalúan todas las opciones, pero se cree que en los tres casos se trata de mano de obra local.