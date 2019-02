Un tren embistió a una camioneta que fue arrastrada por uno de los vagones

La camioneta circulaba por avenida Gerardo Yoya, en proximidades del parque San Carlos.El convoy de carga había salido desde la ciudad de Concordia con destino a la ciudad de Monte Caseros (Corrientes). Por causas que se tratan de establecer, cuando la formación se aprestaba a atravesar perpendicularmente la avenida Yoya, el conductor de una camioneta Amarok no escuchó el sonido de la bocina de la locomotora, por lo que no logró evitar la colisión y uno de los vagones le hizo hacer un trompo de 180°, arrastrando el vehículo hacia una serie de columnas de hierro, indicaAfortunadamente, la velocidad que traía el tren no era elevada lo que permitió al maquinista frenar a los pocos metros. Las tres personas que circulaban en la camioneta fueron llevadas hasta el hospital Masvernat, aunque no se habrían reportado secuelas de consideración.En el lugar intervino personal de la Comisaría 3° para derivar el tránsito que se vio afectado por varias cuadras, debido a la extensión de la formación ferroviaria de carga.