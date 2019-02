Familiares de "Rucu" Silva marcharon para pedir justicia

Familiares de Alejandra "Rucu" Silva se manifestaron frente a Tribunales para pedir justicia. La joven fue asesinada de un disparo en la cabeza el 24 de septiembre en barrio El Morro. El único imputado por el crimen es su ex pareja, Facundo Siegfried.



Coni Hernández, su sobrina, explicó a Elonce TV que "queremos que se cambie la carátula de homicidio a femicidio. La semana pasada Siegfried estuvo prófugo y cuando nosotros empezamos a llamar a los medios apareció y se entregó. Él ahora quedó en la Unidad Penal y estará allí hasta el día del juicio".



En el momento en que concretaban la marcha se cruzaron con familiares de Siegfried. "Nos encontramos con Yamila y Martín, que son los hermanos de Facundo. Los dos me golpearon. Nos agredieron delante de las dos hijas de Alejandra y ahora tenemos miedo. Siempre pedimos por seguridad. Hoy estuvo mi familia y los sacaron pero si no había nadie la próxima muerta soy yo. Por Facebook me dicen que me van a matar", dijo.



"Ellos no quieren que nosotros hagamos marchas en Tribunales pero no vamos a dejar de hacerlas, vamos a seguir pidiendo por justicia. Hasta que este asesino no esté donde tiene que estar y que cumpla la condena que tiene que cumplir, una perpetua, no vamos a parar", agregó.



Respecto a una fecha estimativa de juicio, dijo que "nos explicaron que esperarían dos semanas y elevarían la causa a juicio". Elonce.com