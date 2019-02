Comienza el juicio contra el sujeto que degolló a su mujer delante de sus hijos

Prisión perpetua

No había denuncia previa

Mañana, martes 26 de febrero a las 9 horas, tendrá lugar en la Sala de la Cámara de Juicios y Apelaciones de la ciudad de Concepción del Uruguay, el juicio abreviado contra Miguel Angel Cáceres acusado de Homicidio Calificado por el Vínculo y Femicidio. El hombre que entonces tenía 55 años, degolló el 14 de noviembre de 2016 a su mujer Ana Angela Barbelli de 39 años, en presencia de un hijo menor de edad.El tremendo episodio se produjo un día lunes 14 de noviembre de 2016, alrededor de las 8:00, en un domicilio ubicado en calle La Pampa, a metros de calle Rozados, en el barrio Sagrada familia, de la ciudad de Rosario del Tala, indicóSe dijo que Cáceres había sido denunciado por hechos de violencia y tras acordar de palabra la separación entre ambos, el sujeto debía abandonar ese día el domicilio que compartía con la víctima. Pero no la dejó libre, antes de salir se acercó a la cama en la que dormía la mujer con una de sus hijas y le cortó el cuello con un machete. Huyó del lugar y fue buscado por la policía que lo encontró cerca del mediodía en la zona rural de Estación Gobernador Echagüe, a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario del Tala, y cerca del límite con el departamento Gualeguay.Supuestamente, tenía todo preparado para quitarse la vida. Aprehendido, fue trasladado a la UP 4. Mañana enfrentará al Tribunal en un Juicio de Trámite Abreviado, en el que seguramente solo se ahorrará los días de debate oral, porque la pena, no puede ser otra que Prisión Perpetua."¿Cómo puede ser de que haya tantas denuncias y no hagan un seguimiento para que el tipo sea sacado del hogar?", se preguntó tras el hecho Zulma, la hermana de la mujer degollada. Sin embargo esto difiere con el informe de ese momento del Juzgado de Familia, que aclaró que no se registraban denuncias por violencia de género contra el sujeto detenido. Trascendió luego, que supuestamente ese día la mujer iba a denunciar a su marido, luego de haber concurrido a un taller sobre violencia de género y cansada de los malos tratos que sufría.