Exigen celeridad en la causa del militar encontrado muerto en un edificio

Policiales Hallaron muerto a un cabo del Ejército que custodiaba un edificio

Policiales Estiman que una descarga eléctrica podría haber causado la muerte de militar

Lucas Álvarez, cabo primero del Ejército, fue encontrado muerto a fines de diciembre del año pasado, y las primeras informaciones sobre el deceso apuntaron a "un paro cardiorrespiratorio con indicio de electrocución"."Mi marido trabajaba en el Regimiento de Caballería de Tanques 6, con asiento en Concordia. Él regresaba de hacer unas compras, y al guardar su moto en la cochera, quedó electrocutado", indicó la mujer a"Su cuerpo quedó atrapado entre un acoplado con parlantes y la pared", mencionó al respecto.Álvarez, quien era padre de dos hijos, vivía en el edificio militar junto a su familia. De hecho, de su sueldo le descontaban directamente el monto correspondiente al pago del alquiler.Según mencionó Recalde, la causa está paralizada. "No están las pericias, hubo un cambio de fiscal y el Dr. Germán Dri que ahora tiene la causa, por ejemplo, ni sabía que había un carro en la escena", denunció.En ese sentido, la viuda aseguró: "Me presenté varias veces en Tribunales, y lo único que me dicen es que aún no hay nada"."En el lugar, lo único que hay es una faja de seguridad, y ya pasaron dos meses", advirtió.A casi dos meses de la tragedia, la viuda exige respuestas.