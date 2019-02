Excarcelaron a acusados de violar a adolescente en un camping de Miramar

Un nuevo giro en la causa que investiga la violación de una nena de 14 años en el camping de Miramar "El Durazno" fue confirmado esta tarde por el abogado de uno de los tres imputados que se encuentran detenidos en la Unidad 44 del Penal de Batán. El juez Saúl Errandonea resolvió otorgarles la excarcelación a Tomás Jaime (23), Lucas Pitman (21) y Juan Cruz Villalba (23).



A mediados de enero, la fiscal de la UFI descentralizada local Florencia Salas había dispuesto la liberación de Emanuel Díaz (23) y de Roberto Costa (21), los otros dos que habían sido acusados de participar de una violación grupal.



La defensa de los jóvenes involucrados en el hecho había solicitado la falta de mérito y que se revoque la prisión preventiva otorgada por el juez. "Nosotros apelamos porque consideramos que no hay pruebas de la fiscalía que avale los dichos de la menor que fueron contradictorios con la prueba, fueron mendaces", manifestó Martín Bernat, abogado de Tomás Jaime, en diálogo con Infobae.





El abogado resaltó que a la causa se incorporaron los resultados de las pericias alcoholimétrica y toxicológica, los cuales dieron negativos, es decir se descartó la presencia de alcohol y drogas en la denunciante. Bernat manifestó que había sido un "escudo argumentativo" de la menor en Cámara Gesell no poder explicar circunstancias del hecho porque "estaba como borracha o intoxicada".



Desde la fiscalía optaron por no hacer trascender los dichos de la nena en Cámara Gesell justamente por tratarse de una menor de edad.



Ante le pedido efectuado por parte de los denunciados, quienes se encuentran detenidos con prisión preventiva, el juez resolvió otorgarles la excarcelación extraordinaria a los tres imputados. Fuentes de la fiscalía adelantaron que tanto el Ministerio Público como la particular damnificada van a apelar la resolución, de lo contrario se hará efectiva la medida tomada por el magistrado.





Lucas Pitman y Tomás Jaime reconocieron haber mantenido "relaciones sexuales consentidas" con la nena de 14 años. En los análisis de ADN se encontró material genético de Pitman. Jaime confesó haber tenido "solo sexo oral" con la menor aclarando que no eyaculó. Por la calificación de abuso sexual con acceso carnal agravado podrían recibir penas de entre 8 a 20 años de prisión. El hecho La noche del 31 de diciembre la menor junto a sus padres y familias amigas habían alquilado tres bungalows en el camping "El Durazno" de Miramar para festejar la llegada del 2019.





En la zona de carpas del complejo se encontraban cinco amigos de entre 21 y 23 años quienes habían llegado de Mar del Plata en una Traffic blanca, también para recibir el año nuevo.



Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando la madre despertó y al no encontrar a su hija en el bungalow comenzó a buscarla por el camping. La terminó hallando en una carpa junto a tres de los cinco jóvenes marplatenses. La menor dijo que fue violada.