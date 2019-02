Caso Nahiara: Pericia dice que Lescano está "triste, angustiada y desconcertada"

El Equipo Médico Forense del Poder Judicial informó que Yanina Lescano, imputada por omitir salvar la vida de Nahiara Luján Cristo, de dos años, no tiene "desde el punto de vista del examen físico" inconveniente "en continuar con el actual régimen en la Unidad Carcelaria".El informe, que realizaron el médico Luis Molteni, la psiquiatra, Eugenia Londero, y la psicóloga, Zelmira Barbagelata, se realizó después de la audiencia en la que la defensa de Lescano, en manos de Patricio Cozzi y Ricardo Bordato, apelaron las resoluciones del juez de Garantías N°3, Elvio Garzón, que el martes 12 de febrero dispuso la prisión preventiva de Lescano en la Unidad Penal N°6 por el plazo de 57 días; y la resolución del jueves 14 de febrero, en la que la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, ratificó la decisión adoptada por Garzón.Según consta en el informe, los peritos del Cuerpo Médico Forense se constituyeron este viernes a las 17 en Unidad Penal Nº 6 de Paraná para examinar a Lescano, de 30 años. Allí se consignó, en respuesta a determinar si se encuentra en condiciones de continuar con la privación de la libertad en la Unidad Carcelaria o si resulta conveniente su internación en un establecimiento hospitalario, debiendo indicar en su caso en cual institución, que "si bien el contexto de encierro no es el óptimo para el tránsito del puerperio, no existiría al momento actual una institución de salud acorde a las necesidades y particularidades del caso.Asimismo, al momento de la presente evaluación no existen criterios clínicos de riesgo que ameriten su traslado a una institución de salud para abordar una patología en particular". También se precisó que "en relación a la ideación autoagresiva, si bien manifiesta haberla presentado, al momento actual no las experimenta".Desde el enfoque en salud mental, el informe dio cuenta que Lescano comparte "lugar de alojamiento con cinco internas y que dicho pabellón cuenta con horarios diferenciados del resto de la población carcelaria, tanto para el esparcimiento como para otras actividades que se desarrollan en la institución".Añade que la interna "cuenta con la asistencia del Equipo Interdisciplinario que se desempeña en la mencionada unidad penal, estando el Equipo conformado por trabajadora social, psicóloga y médica psiquiatra".