A punta de revólver asaltaron al colectivero de una línea urbana de Concordia

"A las 5:10 de la mañana, cuando iniciaba mi recorrido en la plaza del barrio Sarmiento, fui asaltado por un masculino con un revólver. Me llevó el dinero y un celular, no fue mucho porque recién estaba por arrancar y gracias a Dios solo fue un susto", expresó el chofer de un interno de la línea 4 del transporte urbano de pasajeros de Concordia.



Según publicó ElSol, el mismo lugar y hace más de un mes, en calles Vera Peñaloza y Moulins, asaltaron a otro colectivero de la misma Línea 4. En esa oportunidad, el delincuente apuñaló al chofer del colectivo. Los vecinos del barrio al percatarse de lo sucedido atraparon al asaltante hasta que llegó la policía.



Desde la empresa Palmares advirtieron que hay barrios totalmente inseguros y que los choferes están cansados de los robos. "Tenemos que poner cabinas blindadas para evitar los asaltos, ya no sabemos qué más hacer. Todos los días tenemos robos y asaltos a los pasajeros. La situación es insostenible, y si no son las piedras y los vidrios, son los robos. La gente viaja insegura, porque roban mochilas, carteras y celulares arriba de los colectivos", precisaron.



En este marco, piden reforzar las medidas de seguridad en el transporte público ante el inicio del ciclo lectivo.