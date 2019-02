Desvalijaron una cabaña por segunda vez en lo que va del año

Es la segunda vez en dos meses que delincuentes entraron a la cabaña de madera situada en una de las esquinas de la isla Libertad, en Gualeguaychú, y se llevaron todo lo que encontraron. En el lugar, a causa de los robos anteriores que ha sufrido el lugar, prácticamente no hay nada y sin embargo, cada vez que vuelven a entrar se siguen llevando objetos.



Esta vez el robo sucedió durante la tarde del jueves. Según relató su propietaria a ElDía, los ladrones accedieron al lugar a través de una ventana superior, ubicada en una de las habitaciones, y se llevaron una hamaca paraguaya, una pava eléctrica, copas, tabla de madera, dos caloventores, y otros objetos de poco valor que prácticamente no tiene significado robarlos.



En el primer robo que sufrió este lugar, destruyeron la puerta principal y aunque no se robaron nada sólo hicieron destrozos. La Prefectura y la Policía acudieron al lugar de inmediato y recorrieron la isla en busca de los delincuentes, pero no pudieron localizar a nadie. (ElDía)