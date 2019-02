Murió un hombre de 35 años en un accidente con un cuatriciclo

Un hombre de 35 años falleció en la tarde de este sábado durante un accidente ocurrido en los médanos de la ciudad bonaerense de Villa Gesell, según confirmó el jefe comunal de ese distrito, Gustavo Barrera, y ya son dos las muertes ocasionadas en este tipo de rodados durante febrero en la Costa.



En declaraciones a Télam, Barrera detalló que este mediodía la víctima, cuya identidad no trascendió, "iba subiendo un médano con su cuatriciclo y al llegar a la cima se encontró con una pendiente muy aguda y volcó".



En ese sentido, fuentes policiales manifestaron que el hombre "no usaba medidas de protección ni seguridad" y añadieron que pese a que fue derivado al hospital local en la ambulancia del SAME, el individuo falleció minutos más tarde debido al complicado cuadro que presentaba.



El intendente aclaró que el accidente no ocurrió en el marco de la 21° Edición del Enduro del Verano, que se lleva a cabo en Villa Gesell.



A principios de febrero, en Pinamar, Paula Betbeder, de 34 años, murió aplastada cuando volcó el rodado en el que viajaba, un UTV (Utility Task Vehicle) similar a un cuatriciclo convencional, y en el que la mujer viajaba como acompañante.