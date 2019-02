Natacha Jaitt murió por una falla multiorgánica y había consumido cocaína

Espectáculos Los mensajes de los famosos por la muerte de Natacha Jaitt

"La mataron"

La modelo y conductoraeste sábado a la madrugada en un complejo para eventos de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre, mientras, en forma preliminar, la autopsia realizada al cuerpo determinó que, quey queLa investigadores, que según confirmó el abogado de la familia de Jaitt, Alejandro Cipolla, estarían el próximo jueves.No obstante, se supo en forma extraoficialmente que, la muerte de Jaitt, de 41 años, se conoció, luego que un móvil policial y una ambulancia del Servicio de Emergencia de Tigre arribaran alrededor de las 2:00 al complejo para eventos Xanadú, ubicado en Isla Verde 644, tras el llamado al 911 de dos personas que manifestaron que una persona se había desvanecido.Una médica del Servicio constató que Jaitt estaba muerta, por lo que inmediatamente se le dio intervención a la justicia, que este sábado por la mañana dio la orden de realizar la autopsia en la morgue judicial de San Fernando.Los peritos que trabajaron en el lugar informaron queLas fuentes informaron también que los peritos que realizaron pericias en el lugarLa autopsia busca determinar tanto la causa como el horario probable de la muerte, en tanto que los investigadores también secuestraron grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo en el que observaron el momento en el queDurante el operativo, los policías secuestraron la moto de esa persona, una riñonera, un celular y cocaína.En tanto, también habían sido identificados un hombre y una mujer que se fueron en el auto.Por el momento, estaba previsto que esas personas declararan como testigos en la causa, ya que los investigadores aún no tienen elementos para imputarlos.Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado de Jaitt, afirmó en declaraciones al canal A24 que se presentará "como querellante" en la causa y señaló: "Yo creo que la mataron y el hermano cree lo mismo"."Ella no consumía cocaína desde hace un año aproximadamente., era simple", dijo el letrado, quien indicó que se comunicó por última vez su clienta alrededor de las 21:00 de este viernes.Por el hecho, el oficial Walter Daniel Román, del Comando de Patrulla de Tigre, que difundió esas fotos fue desafectado de la fuerza.Según confirmaron fuentes oficiales aAsuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial tomó la decisión de desafectar al efectivo Román y le inició un sumario administrativo.En tanto, la fiscal general de San Isidro, Beatriz Molinelli, dispuso este sábado crear un equipo especial, por lo que al fiscal Fitipaldi, se sumaron los fiscales Diego Callegari de la UFI de Violencia de Género de Tigre, y Cosme Iribarren de la UFI de Don Torcuato.Además de los causales de muerte,Jaitt protagonizó en los últimos tiempos denuncias sobre redes de pedofilia ligada al fútbol y a la farándula y el próximo lunes tenía que presentarse ante la justicia a declarar.El mes pasado, la mediática denunció por violación a dos hombres, y en el marco de la declaración judicial, los acusados contradijeron su versión de los hechos.En abril del año pasado, Jaitt había dejado un sugestivo mensaje en su cuenta de la red social Twitter: "No me voy a suicidar, no me voy a a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy ´apegar` ningún tiro, así que si eso pasa. NO NO FUI. Guarden este tuit".