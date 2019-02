Abusó de una menor y está en libertad esperando el juicio abreviado

Foto: Ilustrativa

Sobre lo ocurrido, el fiscal que entiende en la causa, Germán Dri, dijo que "en el año 2016 se produjo el hecho. Conforme a lo que se pudo acreditar, la denuncia fue realizada en el año 2017, luego se comenzó con la parte probatoria, medidas de pruebas y demás, y la fiscalía acreditó que entre los meses de mayo y junio del 2016, el señor Frutos de 35 años de edad, en ese entonces tenía 33, mantuvo relaciones sexuales con una menor de 12 años, y obviamente por la edad un menor no puede consentir libremente una relación sexual", consignó el fiscal a El Sol.



Del mismo modo agregó que "así lo presume la ley, en definitiva fue acreditado el abuso sexual y de ese hecho nació una niña que se acreditó que es hija del señor Frutos, en definitiva ya está en condiciones de remitirse la causa a juicio, no obstante lo cual en el marco de las posibilidades que ofrece el código procesal penal, se está tramitando la posibilidad de un acuerdo de juicio abreviado con la pena de 8 años de carácter efectivo, esto en el caso de que exista la conformidad de los familiares de la nena, de su padre y de la abuela que es la que más viene a tribunales, haríamos el acuerdo del juicio abreviado, caso contrarios la causa se remitiría a juicio", detalló Dri.



"El señor Frutos se encuentra en libertad, por más que esté acreditado el hecho, él se ha presentado, no ha molestado a la víctima, no hay riesgo de entorpecimiento ni riesgo de fuga que son los parámetros para la prisión preventiva, si, obviamente hay medidas de coerción para proteger a la menor y en el caso de que se confirme el juicio abreviado, Frutos tendrá que venir, confesar y luego ingresar a la unidad penal".



Según datos aportados a EL SOL, Mirta Niz, una joven madre de dos niños se había suicidado en el año 2017 en el barrio La Bianca tras haber discutido con su pareja, siempre de acuerdo a la información aportada a nuestro medio, la mujer de 19 años habría tomado la drástica decisión luego de que se habría enterado que su pareja Jhonatan Frutos era quien habría abusado de su propia hermana, la menor de 12 años que después fue madre de una nena, reconocida por el imputado, hoy en libertad pero tramitando la posibilidad de un acuerdo de juicio abreviado con la pena de 8 años de carácter efectivo.



