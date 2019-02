Contratos: prisión domiciliaria para los contadores Pérez y Faure

La novedad se conoció este viernes, apenas pasadas las 15, en los tribunales de Paraná: la magistrada consideró que se mantiene el riesgo de que ambos pudieran entorpecer la investigación, pero ordenó el inmediato traslado de Pérez y Faure a sus domicilios y estableció el uso de una tobillera electrónica para el control de la medida.También les impuso algunas restricciones, como la prohibición de realizar cualquier acción de hostigamiento hacia los testigos de la investigación en la que están imputados, por haber integrado una asociación ilícita que realizó un desfalco millonario a través de contrataciones irregulares en la Legislatura.Asimismo, sostuvo que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry no habían señalado acciones concretas de entorpecimiento de la investigación y que expliciten el aludido "riesgo procesal" e insistió en que "la jueza Barbagelata intentó explicar que el riesgo está relacionado con la verosimilitud de los hechos; pero debe haber un riesgo concreto, serio idóneo y actual, no basta solo con mencionar la verosimilitud de los hechos".A su turno, Leopoldo Cappa, defensor de Faure, sostuvo que el encarcelamiento preventivo operaba como un "anticipo de pena" para los imputados; al tiempo que remarcó que no existe ningún riesgo procesal con el contador en libertad. De hecho, comparó su situación con la de Alfredo Bilbao, otro integrante del estudio vaciado en octubre, que se encuentra en libertad por disposición del STJ.Fuente: Página Judicial.