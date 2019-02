Caso Nahiara: Yanina Lescano continuará detenida en la cárcel de mujeres

El juez del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, José María Chemez, resolvió confirmar la prisión preventiva para Yanina Soledad Lescano, acusada de omitir salvar a Nahiara, la beba supuestamente asesinada a golpes por su padre. Y en ese sentido, ordenó que un equipo de profesionales concurra esta tarde al penal de mujeres para evaluar su estado psicológico, y de esa manera establecer si debe cumplir con la prisión preventiva en otro espacio, pudo saber"El juez entendió que se encuentra acreditado a prima facie que el hecho existió y que la imputada tiene una participación preponderante en el hecho, y que el peligro de fuga está latente, con lo cual, la única manera de neutralizarlo es con el encierro cautelar, el que bien podría ser en la unidad penal Nº6 o en algún establecimiento hospitalario, si su estado de salud así lo indica", confirmó a, el fiscal Juan Malvasio., donde sostuvo: "Lamento no haber podido hacer nada por Nahiara".En ese sentido, Malvasio ratificó que, "la imputada, al momento de prestar declaración, reconoció el hecho y atribuyó la responsabilidad a otra persona, con lo cual, comprende cabalmente el gravísimo hecho que se le acusa".Respecto de las medidas que restan producir en el marco de la investigación, el fiscal comentó: "Esta semana tuvimos una reunión con los abuelos maternos de Nahiara, pero ellos no han prestado declaración testimonial y tampoco se han constituido como parte querellante".Y sobre una posible declaración en cámara Gesell de los hijos de la imputada, Malvasio recordó que la Fiscalía cuenta con un informe preliminar del Copnaf, "donde los hijos de la imputada Lescano ya dieron algún detalle de cómo se vivía en ese domicilio"."No podemos disponer, en principio, de esa medida probatoria (la declaración en cámara Gesell) toda vez que los hijos no están obligados a declarar contra su madre, y tampoco, por la edad que tienen, de declarar bajo juramento", cerró.Lescano está acusada de omitir realizar acciones para salvar a su hijastra Nahiara Luján, la nena de dos años que falleció el jueves 7 de febrero en el hospital San Roque por los golpes que habría recibido de su padre Miguel Ángel Cristo, que era pareja de la mujer en el grave caso que conmocionó a la capital entrerriana y en el que está imputada por el delito de Homicidio calificado por el vínculo.