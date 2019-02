Estafaban con billetes falsos pero los liberaron porque no había denuncias

Detuvieron a tres sujetos oriundos de la ciudad de Corrientes que realizaban apuestas en agencias de quiniela de Concordia, pagando con billetes de 500 y 1.000 pesos falsos. Sin embargo al no recibirse denuncias de ningún comerciante, quedaron en libertad.Todo empezó cuando en horas de la mañana del miércoles la División Investigaciones de la Jefatura Departamental de Policía tomó conocimiento por redes sociales y llamados anónimos que dos sujetos que se conducían en automóvil de color blanco, de cuyo dominio alfanumérico solo se contaba con los números 442, estaban realizando apuestas en agencias de quiniela y pagando con billetes de 500 y 1000 falsos.Es así que, en forma preventiva, se solicitó la identificación de los ocupantes de un vehículo con las características nombradas. Ya en horas de la noche, cerca de las 20:50 hs, aproximadamente, personal trasladó hasta jefatura a tres sujetos oriundos de la ciudad de Corrientes, que se conducían en vehículo Ford Fiesta, blanco.Cabe destacar que se presentó una mujer, también correntina, que en ese momento exhibió en su poder billetes de moneda nacional en curso, más diversas boletas de apuestas de quiniela de diferentes agencias, por lo que un perito en documentología de la División Criminalística observó los billetes y no encontró anomalías de ningún tipo.Pero, a todo esto uno, de los sujetos, de apellido Arce, tenía pedido de captura por una causa de defraudación según el expediente N° 2260 del Tribunal de Juicio y Apelaciones en lo Penal de Concordia, por lo que fue alojado en alcaidía policial a disposición de la causa.Además, informaron aque se corroboró el domicilio en Corrientes y se solicitaran antecedentes penales de quienes se encontraban demorados, destacándose que estaban temporalmente parando en la localidad de Los Charrúas, calle Mariano Moreno N° 947.Con el correr de las horas, al no recibirse denuncias de ningún comerciante, quedaron en libertad.