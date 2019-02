Los atraparon tras robar una mesada y una ventana de una casa en construcción

Atraparon a un grupo de personas en momentos que pretendían darse a la fuga con elementos que habían sustraído de una obra en construcción, en la localidad de Oro Verde."El móvil policial detuvo la marcha de un vehículo que remolcaba por otro, y en el interior de éste, se constató la presencia de una mesada de acero inoxidable y marcos de ventanas de aluminio", confirmó ael jefe de la comisaría de Oro Verde, Víctor Paunovich.El hecho se registró pasadas las 18.30hs de este miércoles, durante las tareas de patrullaje del personal policial, en la zona de calle Los Laureles, en la localidad de Oro Verde. "Es una nueva zona de loteos, por lo que hay varias viviendas en construcción", manifestó al respecto."Uno de los vehículos no tenía dominio y eso fue lo que llamó la atención de los uniformados, por eso fue que detuvieron la marcha de los rodados", indicó el comisario. Y en ese sentido, señaló que "las personas que iban a bordo de los dos vehículos no pudieron justificar de ninguna manera la procedencia de estos elementos".Se le dio intervención al fiscal de Respuestas Rápidas, Mariano Budasoff, quien dispuso, en principio, el secuestro de estos elementos para establecer la correcta propiedad y procedencia, además de la identificación de todos los ocupantes de los dos rodados."Se trató de seis mayores y seis menores. Todos de Paraná", indicó el funcionario policial, al tiempo que confirmó que no tendrían antecedentes.El fiscal de Menores, Santiago Brugo, dispuso el traslado de los chicos a la División Minoridad para su posterior entrega a los progenitores.Finalmente, el comisario señaló que "no se había localizado al propietario de los elementos".