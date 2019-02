Imputarían a conductor que embistió motos y mató a dos hermanos de 13 y 15 años

El sur entrerriano fue teñido por la tragedia el fin de semana pasado. Fueron varios los accidentes que se registraron en el ingreso a la provincia, con víctimas fatales, pero hubo que tocó muy de cerca a Gualeguaychú por la muerte de dos hermanitos de 13 y 15 años que fallecieron tras ser impactados por un VW Gol que manejaba un adolescente de 18 años, oriundo de General Almada.La mecánica del accidente aún no ha sido determinada por el personal de Criminalística porque hasta el momento no ha sido solicitada la pericia por parte del fiscal Martín Scattini, pero en principio no habría mayores dificultades para establecer cómo ocurrió, publicóLo que trascendió es que los cuatro jóvenes que fueron trasladados al Hospital Centenario se trasladaban en dos motos por la Ruta 20 durante la madrugada del sábado. Un kilómetro antes del ingreso a Gilbert, un automóvil que transitaba en la misma dirección los impactó de atrás.Uno de los motociclistas, de 13 años, murió en el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain pocos minutos después de ingresar, en tanto los tres restantes fueron trasladados a Gualeguaychú. Su hermano de 15 años fue alojado en Terapia Intensiva en muy grave estado y falleció a las 21.30 del mismo día. Otra de las víctimas, también de 15 años, quedó alojado en Sala 4 con politraumatismos moderados, heridas cortantes en cuero cabelludo y miembro superior, mientras que otro adolescente de 16 años fue dado de alta esa misma mañana tras las curaciones a sus heridas cortantes.Ahora, después de este terrible hecho que destrozó a una familia, comienza la acción judicial para deslindar responsabilidades. Hasta el momento la causa no ha originado avances porque se espera que el Fiscal le requiera a la División Criminalística de la Policía de Gualeguaychú la pericia accidentológica.En esta pericia se determina la mecánica del impacto, las velocidades a las que transitaban los tres rodados, las huellas de frenada, planimetría, croquis y demás elementos que deberán ser analizados por el Fiscal para determinar si hubo responsabilidad o no por parte del conductor del auto y a partir de allí llamarlo a declarar como imputado por el delito de homicidio culposo.También se deberá aguardar por algún pedido bioquímico que pueda efectuar el representante de la Justicia, como por ejemplo análisis de alcohol en sangre, no solo al conductor del auto, sino también a los cuatro adolescentes que iban en moto; y tratar de establecer si los rodados tenían las luces reglamentarias para transitar por la ruta, lo cual será difícil de corroborar siendo que el vehículo los impactó desde atrás.