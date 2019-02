Robaron por quinta vez en una vivienda donde funciona un merendero

Soledad es la propietaria de una vivienda en Avenida Ejército y Balcar de Paraná. En ese lugar funciona un merendero que brinda la leche a unos 70 niños de la zona."En la madrugada del domingo, llegando a mi casa de un encuentro familiar, me di cuenta que me habían vuelto a robar, me sacaron todo, es la quinta vez. No sólo que me robaron sino también que hicieron destrozos, uno no sabe qué hacer ya con todo lo que está pasando. No me considero una mala persona con la gente del barrio, salgo a trabajar, damos la leche a los chicos, más allá de que desde diciembre estamos en un impasse por el tema de las vacaciones", aseveró la mujer aPuso relevancia en que"No hay códigos en este lugar. Volver a arrancar con la situación difícil que se está viviendo es muy difícil. Sabemos quiénes son las personas que vienen y roban, tengo los nombres y apellidos de quienes entraron a robar; la policía está al tanto de eso", describió.Al mismo tiempo, aseveró queLa mujer acotó también que "hasta el día de hoy ninguna de las personas que entró a robar a mi casa, está preso".Los delincuentes "barretearon la reja, como no pudieron ingresar por la puerta, ya que no se les ha hecho fácil romperla. Arrancaron la reja, ingresaron por la ventana. Por el cerco sacaban mis cosas, se nota porque está caído".Soledad pertenece a un. Además de brindar la leche a los chicos de la zona, "los llevamos a pasear, al cine, al parque acuático, al circo".Solicitan ayuda a la comunidad para adquirir nuevamente los elementos para el merendero. "Con más urgencia necesitamos un mechero, la olla y una garrafa", indicó la mujer. Quien pueda colaborar comunicarse al teléfono 154251637.