Delincuentes aprovecharon que había corsos y desvalijaron tres departamentos

El robo múltiple se produjo a tan solo una cuadra de la seccional Cuarta de la ciudad de Concordia, sobre calle Mendiburu al 300. Lo que parecía ser un edificio seguro se convirtió en una pesadilla para los moradores de tres departamentos, uno en cada piso respectivamente. Los delincuentes doblaron las puertas de acceso para ingresar.Los ilícitos se registraron en las horas de la madrugada del domingo, en el edifico de departamentos ubicado a una cuadra del corsódromo, cuando en ese momento se desarrollaban los desfiles de carnaval.Dos de los departamentos despojados estaban sin sus moradores en tanto que en el tercero del último piso, una joven estudiante universitaria estaba durmiendo y debido al bullicio de las baterías de los corsos no se enteró que los intrusos habían invadido su morada. Afortunadamente no le hicieron nada ni la molestaron."Fueron el departamento 7, el 3 y el 11. Saltaron las rejas del frente y forzaron las puertas para entrar. A las puertas las doblaron y de cada lugar se llevaron electrodomésticos, televisores y computadoras, todo lo que podían cargar, además de ropa. A esa hora tenemos todo el ruido del corso y una chica no sintió, el edificio tiene cámaras de seguridad y nosotros hicimos la denuncia en la comisaría Cuarta que está muy cerca", explicó una de las víctimas aEstiman que fueron más de dos personas y que tal vez tenían apoyo logístico de un tercero o un cuarto hasta con un vehículo para cargar los bienes robados.