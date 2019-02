Tenía una exclusión del hogar, pero volvió y a su ex la golpeó con una tabla

Emanuel Iván Braun recibió una condena efectiva de dos años por haber violado una restricción que le había sido impuesta hace un año atrás, donde además había recibido una prisión condicional. Estaba con arresto domiciliario y le habían colocado una tobillera.Este hombre de 39 años estaba detenido desde el 3 de diciembre, cuando fue localizado tras existir una orden de arresto en el lugar que fuera localizado. Lo agarraron frente al domicilio de su ex pareja, un lugar al que tenía prohibido acercarse, luego que en febrero de 2018 se lo condenara a dos años de prisión en suspenso por delitos de violencia de género.Pero antes de ese 3 de diciembre, la ex esposa de este hombre y su hija de 16 años, sufrieron nuevos hechos que obligaron al pedido de detención. El 15 de noviembre inició una discusión con su hija de 16 años en la casa a la que había vuelto en junio de 2018 -pese a existir la orden de la Justicia de no acercarse al hogar por las situaciones de violencia que ya había protagonizado con anterioridad y demandaron la condena condicional ? insultándola, golpeándola con la mano abierta y empujándola contra la cocina. Pero la situación se agravó aún más cuando tomó una tabla de madera y la intentó agredir en la cabeza; y fue ahí cuando la madre de la adolescente interfirió y recibió el golpe en la cabeza.La víctima subió las escaleras en busca de su teléfono para alertar a la Policía, pero no lo encontró y fue allí cuando Braun, percibiendo la intención de la mujer, les dijo a madre e hija "que si lo denunciaban, las iban a sacar en un cajón". Hubo forcejeos y más golpes del hombre hacia su ex pareja, mientras la adolescente se encerró en su dormitorio y colocó el ropero sobre la puerta para evitar que su padre entrara. Fue recién al otro día, y aprovechando que Braun dormía, que las dos mujeres salieron de la casa y radicaron la denuncia, indicóPero la historia no terminó acá. Pese a haber infringido la orden dictada por el Juez de Menores Héctor Vasallo el 2 de febrero de 2018, de haber sido condenado a una prisión condicional a sabiendas que si volvía a originar un nuevo hecho se le iba a revocar el beneficio de la excarcelación, y de haber sido denunciado nuevamente por la misma víctima por la cual lo condenaron; Braun no se quedó quieto.Al día siguiente interceptó a su ex pareja y a su hija en una parada de colectivos, y antes de que subieran al transporte, Braun le cuestionó a la mujer lo que había hecho, que "estaba loca..que todo esto por la pendeja". Incluso cuando llegó el micro y ambas mujeres lo abordaron, comenzó a seguirlas en la moto hasta el domicilio del cual lo había excluido horas antes el juez de Garantías, Tobías Podestá.Desde ese día se emitió una orden de detención para Braun en el lugar que fuera localizado, y fue recién el 3 de diciembre que se concretó su detención cuando fue denunciado por estar ocasionando disturbios sobre el frente del domicilio, a la vista de todo el vecindario.Este hombre tenía vigente la condena de febrero de 2018 a dos años de prisión condicional y tras los nuevos hechos por violencia de género, las amenazas simples, las lesiones agravadas por el vínculo y la desobediencia judicial, se le unificaron las condenas en dos años de cárcel efectiva, que ya cumple en la Unidad Penal 9.