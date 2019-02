Crimen del empresario paranaense: los imputados permanecerán con preventiva

Los detenidos, Jesús Castillo, de 26 años, y Nicolás Saucedo, de 30, permanecen alojados en la Unidad Penal 1 de Paraná. Son los principales sospechosos del homicidio del empresario paranaense.



Nelson De la Fuente, empresario titular de un complejo deportivo de calle Corrientes de Paraná y dirigente del club Apren de la capital provincial, fue encontrado sin vida en la tarde noche del 6 de diciembre de 2018, en el interior de una vivienda ubicada sobre un camino vecinal, a la altura de Paraje San José, en la zona de Aldea Brasilera.



Sergio Avero, el abogado querellante, mencionó a Elonce TV que hace una semana atrás "tuvimos una audiencia de prórroga de la prisión preventiva para los dos imputados que tiene la causa. Frente al juez de garantías Barbagelatta Xavier, se expusieron los argumentos de la defensa para solicitar el proceso en libertad. Desde la Fiscalía y desde la querella nos opusimos, pidiendo que se mantenga la prisión preventiva, hasta la elevación de la causa a juicio".



Avero destacó que se mantuvo la petición de querella y Fiscalía, "fundamentalmente por la calificación que se hace: la imputación es homicidio con alevosía y la pena para este tipo de delito es la prisión perpetua, con lo cual, el peligro de fuga se configura".



"Se realizó la prórroga hasta la elevación de la causa a juicio que, según estimó el abogado, "no será más allá de un mes a dos meses, ya que están todos los elementos de prueba ya colectados".



Respecto del crimen, aseveró: "No hay explicación de este crimen brutal. De la Fuente estaba comiendo, sentado, cuando estos dos sujetos lo mataron brutalmente utilizando armas de corte, palas, machetes, etc. No existe una explicación, no existe un fundamento, ni siquiera una discusión justifica la brutalidad del crimen, de ningún modo", puso relevancia el letrado.



Además, recordó que la camioneta de la víctima "apareció quemada, trataron de ocultar los elementos del delito y recién se entregaron cuando estaban cercados por la policía".



Luego de ser consultado por Elonce TV respecto a si estas personas habían realizado anteriormente algún trabajo en la vivienda de Aldea Brasilera de De la Fuente, expresó: "No está exactamente determinado si le habían realizado algún tipo de trabajo antes, pero sí está acreditado que lo acompañaron a comprar algunos elementos de limpieza de pileta, cloro y demás, y en las filmaciones se los ve claramente a los dos imputados".



Estimó que en el transcurso del año se va a realizar el juicio. Elonce.com.