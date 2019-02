"Hicimos cinco denuncias", dijo el hombre que agredió a una mujer con un machete

Un violento hecho se registró en calle Adolfo Aeberhard, de la capital entrerriana. Una pelea entre dos familias terminó con una mujer herida en la cara y dos detenidos. Además secuestraron un arma., brindó su testimonio: "este problema tiene un tiempo. A mi esposa el señor de esa familia la insultó. Al otro día mi hijo tuvo una discusión con ellos. Después nos denunciaron diciendo que teníamos armas, pero no nos encontraron nada. Desde ahí esa familia a mi nieto de 17 años casi me lo mata, le partieron la cabeza con un ladrillo. Me amenazaron con prenderme fuego la casa, parece que este viernes cumplieron"."Yo salí porque estaba desesperado. Yo me siento a tomar mates y no molesto a nadie. Que a mí no me molesten porque yo no lo hago. Nosotros nos ajustamos a derecho. Están hechas todas las denuncias en fiscalía", aseguró.Explicó que "al video lo filmaba una mujer de la otra familia. La madre también estuvo ahí. Yo no puedo creer que esa señora lleve a sus hijos a que rompan todo lo del vecino. No entiendo qué querían filmar, que yo estaba dormido y ellos me pegaban. Si ven con detenimiento el video se dan cuenta que salgo en calzoncillos porque estaba durmiendo. Se me metieron adentro de la casa, me hubieran podido matar. Queremos que la Justicia actúe. Hay cinco denuncias. No sé qué están esperando".Su hijo, por su parte, manifestó que "el 20 de diciembre un integrante de esa familia perdió a su madre, la cual era excelente persona. Lamentablemente los hijos no son iguales. Uno de ellos pasa por nuestra casa y estaba mi madre en la vereda tomando mate. Él la insultó y mi padre la defendió. Al otro día nos encontramos y mantuvimos una discusión. Nos acusaban de tener armas. Desde ahí las burlas, los gritos y las amenazas fueron continuas"."Mi padre en el video aparece casi desnudo y con un machete en la mano. Nadie duerme con un machete. Es lo primero que encontró para defenderse", finalizó.