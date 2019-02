Disparos y ataque con machete: Son dos familias en conflicto desde hace meses

Una violenta gresca entre familias antagónicas demandó la intervención del personal policial. Hubo disparos, agresiones y una mujer fue atacada con un machete, según pudo saberEl hecho se registró en horas de la noche del viernes en calle Adolfo Aeberhard, en barrio San Roque, de la capital entrerriana., el subjefe de la comisaría cuarta, Diego Cáceres. "Nos indicaron que una pareja llevaba un arma de fuego a bordo de una moto. Se los demoró para que no se vayan del lugar; intervino personal femenino y se constató que la mujer tenía el arma en el interior de su cartera", explicó al respecto.Por disposición de la Fiscalía en turno, la pareja fue detenida por el presunto delito de portación ilegitima de arma de fuego.En tanto, la mujer que resultó lesionada fue trasladada al hospital San Martín donde recibió las curaciones pertinentes por cortes en nariz y boca.De acuerdo a lo que explicó el funcionario policial, gracias a la difusión del video que muestra el momento de los disparos y el ataque con un machete a la mujer que registra el ataque, las imágenes fueron elevadas como prueba a la Fiscalía que lleva adelante la investigación, junto con las actuaciones policiales que se labraron en el lugar del hecho."Gracias a la viralización del video, se identificaron a las personas que actuaron en el lugar", confirmó el subcomisario."En el video se escucha que se efectuaron dos disparos, y personal de Balística y Criminalística constató otros impactos de bala, los que serán cotejados para determinar si corresponden o no, con la misma arma de fuego que fue secuestrada", señaló al respecto.En la oportunidad, Cáceres confirmó que, "ya se habían realizado tres allanamientos en la casa de esa familia por circunstancias similares a las que se ve en el video, en las que se amenazaban y hasta había disparos de arma de fuego"."Hace dos meses que venimos con esta problemática por estas dos familias que se denuncian por amenazas y lesiones", reveló."Se hacían los allanamientos pero no se lograba dar con el arma en cuestión. En dos oportunidades fueron detenidos dos integrantes de estas familias por estar involucrados en la gresca pero no se encontraban armas de fuego", comentó el funcionario policial.