Video: Disparos, agresiones y una mujer herida con un "machete" en Paraná

Un violento hecho ocurrió en horas de la noche del viernes en calle Adolfo Aeberhard, en barrio San Roque, de la capital entrerriana.Según denunció una mujer a, mientras ella caminaba junto a su hija de cuatro años por la zona, un hombre la apuntó con un arma. Inmediatamente se comunicó con su madre, quien fue a auxiliarla junto a su hermano.Minutos después se produjo un altercado entre su familiar y otro sujeto, al que le rompió la puerta de la casa. Hubo disparos y golpes."Los conflictos con esa familia vienen desde hace tiempo. A mí el hombre me apuntó porque tiene problemas con el padre de mis hijos, pero yo no tengo nada que ver", aseguró la denunciante en diálogo con nuestro medio.Asimismo, relató que uno de los sujetos agredió a su madre con un "machete" y le provocó lesiones en la cara. A ella, en tanto, solo un golpe en la cabeza.El tenso y violento suceso fue registrado en un video. Allí se ve como dos hombres pelean y otro les dispara. Luego, otra persona aparece con un objeto cortante en la mano.La mujer herida realizó la denuncia en Comisaría Cuarta y fue trasladada al Hospital San Martín, en donde le realizaron los estudios médicos correspondientes.En tanto, desde la comisaría informaron aque "hubo dos personas detenidas, un hombre y una mujer que no viven en el barrio. Uno de ellos tenía un arma, que fue secuestrada".Además, confirmaron que "existen problemas entre estas familias desde hace tiempo. En esta ocasión no explicaron cuál fue la causa que originó el conflicto. Cuando llegamos nos encontramos con el altercado, con una familia con la puerta rota y las dos mujeres heridas".