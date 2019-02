Prisión preventiva para los acusados del crimen ocurrido en el Volcadero

"Fueron los Charli", es lo que muchos decían sobre los autores del homicidio de Carlos Rodolfo Goró, el hombre de 43 años atacado a puñaladas el martes en el barrio San Martín de Paraná. La investigación del hecho apuntó, en principio, a dos jóvenes (uno de ellos integrante del mencionado clan familiar del barrio Anacleto Medina), que fueron detenidos y ayer imputados.En horas de la mañana el fiscal Martín Wasinger acusó a Nahuel Enrique, de 20 años, y a Orlando Martínez, de 28, por el delito de Homicidio simple, al considerar que hay pruebas que los comprometen seriamente en el asesinato. Ambos, asistidos por el defensor oficial Jorge Sueldo, se abstuvieron de declarar.Luego, se resolvió que los dos quedaran alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, durante 45 días, cumpliendo con prisión preventiva.El hombre de 43 años fue hallado agonizando el martes en la vía pública en el barrio San Martín, y luego murió como consecuencia de las puñaladas que recibió en la zona del pecho.La investigación a cargo de la División Homicidios logró reunir varios testimonios importantes que comprometen a los dos imputados, y no se descarta que haya más personas implicadas en el asesinato.Sobre el motivo del ataque mortal hay varios rumores que han circulado ayer, y no se descarta una venganza en relación a otro grave hecho delictivo que le endilgaron a la víctima, pero no hay nada confirmado.