La Policía dice que es falso el robo de 25 novillos denunciado por un productor

El jefe de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Nelson Vega, aseguró que los animales denunciados como robados "nunca salieron del campo" ubicado en la ruta 20, a metros de la Ruta 14. Al recabar datos y pruebas se llegó a la conclusión que la denuncia era falsa.A principios de febrero, ElDía dio a conocer la denuncia que había realizado un productor ganadero que ha denunciado en varias ocasiones el robo de animales de su campo, situado en el kilómetro 8 de la Ruta 20. En el último caso, afirmó que habían desaparecido 25 novillos de un lote de 40.Tras esta denuncia la Dirección de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos inició una investigación y 10 días después llegó a una conclusión: la denuncia era falsa. "Encontramos huellas de un vehículo, presuntamente de un camión para el transporte de hacienda, se observó el corte del alambrado por donde supuestamente habría entrado el camión, se observaron todos los rastros que sirven de evidencia para determinar el tiempo del hecho, pero se apreciaron dificultades que no eran congruentes con la denuncia", explicó Vega.Con este proceder se fueron acrecentando las sospechas de los policías y según mencionó Vega, cuando se lo interrogó al empleado rural indicó que tenía a su cuidado 146 novillos de entre 280 y 320 kilógramos, "una cantidad que para sorpresa de todos no se había modificado, pese a la denuncia de la sustracción de 25 ejemplares". La novedad se elevó a Fiscalía porque "se estaban buscando animales y resulta que no faltaba ninguno", comentó.El titular de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales remarcó que a sus investigadores, "hombres con muchos años en el oficio", les llamó la atención que el camión, en un piso húmedo, dejó marcado el terreno de manera muy liviana, y no con la forma que lo haría un transporte con 25 ejemplares que rondan los 300 kilos cada uno. "Estaríamos hablando de 15.000 kilos más la Tara que dejaría algunos centímetros hundida la huella en el campo", manifestó convencido Vega y destacó que "está más que claro que un camión ingresó y salió, pero no con esa carga".También se refirió a los cortes en el alambrado, que si se hubiesen sido efectuados cuando se radicó la denuncia, "tendrían un grado de herrumbre que no apreciamos". Respecto al embarcadero, en donde supuestamente se cargó la hacienda, "había pasto pisoteado, pero no de la noche en que hace referencia el denunciante, sino de varios días atrás, el pasto estaba amarillo como si hubiera perdido pigmentación en el toril, mientras que el corral mantenía el color verde con muy pocas pisadas".Para Vega "todas las pruebas nos conducen a presumir que en ese campo no se embarcó nada y que resta saber por qué motivo se radicó una denuncia cuando ni siquiera se juntó y contó la hacienda para saber si faltaba algún ejemplar". Destacó que "la Policía en estos casos siempre hace un recuento a los fines de asegurarse que no se trata de una falsa denuncia".