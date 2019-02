Investigan el entorno del hombre que estuvo más de 30 horas maniatado

Policiales Maniataron a un anciano para robarle en Gualeguaychú

La víctima permaneció 30 horas inmovilizada. Se sospecha que no se trató de un robo al boleo, sino que hubo una inteligencia previa para alzarse con los 150 mil pesos y 2 mil dólares que el hombre guardaba en una caja fuerte en el altillo.No está claro por qué los delincuentes salieron por los techos siendo que tranquilamente pudieron abandonar el domicilio por el mismo lugar por el que ingresaron, indica. La víctima ya había sido inmovilizada y maniatada en la columna del último escalón de la escalera en la planta alta y no ofrecía resistencia.Los delincuentes no tenían impedimentos para salir por la puerta del garaje que el martes por la tarde la familia del hombre destrozó para ingresar a rescatarlo, pero sin embargo - y según lo relatado por el dueño de casa- se fueron por los techos, poniendo en riesgo ser vistos por terceros.En su declaración a la Policía, la víctima indicó que luego de entregar la llave para abrir la caja fuerte que se encontraba en el altillo, en la parte superior del inmueble, los delincuentes nunca más pasaron por donde él se encontraba esposado y era paso obligado para salir a la calle. Es por ello que se afirma que salieron por los techos.Foto:Se cree que ese llamado es el punto de partida de la investigación para dar con los responsables del hecho. Pero también se hace una reconstrucción de las horas previas al ingreso de los delincuentes y de las personas que tuvieron contacto con la víctima, que sabían de la existencia del dinero y que pudieron haber revelado el dato a quienes posteriormente actuaron en el asalto, destaca el medio de Gualeguaychú.Cuando el hombre de 77 años fue rescatado el martes por la tarde, luego que su hija y otros familiares destrozaran la puerta de madera del garaje para socorrerlo, se encontraba en estado de shock y fue poco revelador los detalles que logró verter a los investigadores. Por ello, ayer hubo un nuevo encuentro con la víctima para que - más tranquilo - brinde algún dato sobre quiénes conocían la existencia del dinero en la caja fuerte.