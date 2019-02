Delincuentes ingresaron a una barbería y se llevaron elementos de trabajo

Un barbero sufrió el robo de sus elementos de trabajo. El hecho ocurrió en calle Medus, pasando Zanni. Tomás explicó aque "el lunes por la mañana vine a abrir el local y me encontré con que mis cosas estaban en lugares donde no van. Además, había faltante de elementos. Inmediatamente llamé al 911 para denunciar el robo. Vinieron, tomaron huellas".En ese sentido, agradeció "la ayuda de amigos que están en el rubro que me prestaron algunas herramientas. Así pude volver a poner en funcionamiento la barbería. Me llevaron las máquinas de trabajo, tijeras, seis peines, una computadora y otras cosas".Comentó que "no ingresaron por el frente, por eso pensamos que pudieron haber entrado por una ventana a la que le sacaron las rejas. Estaba forzada, la abrieron y se metieron por el espacio que quedaba, saltaron al baño y robaron"."Me da dolor por saber que me costó tanto comprar esos elementos que tenía en el negocio", agregó.Quien tenga información sobre los elementos robados puede comunicarse al 3434658027.