Rechazaron pedido de nulidad de prisión preventiva para la madrastra de Nahiara

Yanina Soledad Lescano, la madrastra de Nahiara, declaró en la audiencia donde el juez de Garantías Elvio Garzón resolvió su situación procesal: le dictó 57 días en la Unidad Penal Nº 6, donde cumplirá la prisión preventiva, mientras dure la investigación penal preparatoria.El informe indica que "al momento de desarrollarse la evaluación se encuentra atravesando estado puerperal. Su estado emocional es de extrema vulnerabilidad, por razones tanto físicas, psíquicas y contextuales, por lo que entendemos oportuno, sugerir su reposición clínica por un estado de puerperio, para luego evaluar si psíquicamente se encontraría en condiciones de atravesar las diferentes instancias que un proceso judicial requiere. Todo ello en pos de conservar su salud".En la audiencia de este jueves, la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, rechazó lo pedido por la defensa de Lescano.Al respecto, el abogado Patricio Cozzi, explicó aque "no estamos de acuerdo. Hay un informe concreto. Hay que llamar a audiencia a todos los intervinientes y por eso requerimos que se llame a las especialistas que elaboraron el informe"."El estudio indica que Lescano está en un estado crítico emocional por cuestiones psíquicas, físicas y contextuales en referencia a que ha sido sometida a cierta violencia. Indica también que hay que cuidarla hasta que se evalúe si está en condiciones de para someterla a un proceso judicial", resaltó.Señaló que "cuando nos entrevistamos con Yanina y advertimos la situación de violencia que relataba, le dijimos que a eso debíamos advertírselo al Ministerio Público Fiscal. Como órgano que representa al estado tiene el deber, impuesto por los tratados internacionales, de ser cauteloso si hay una presunta víctima de violencia de género"."El fiscal en la audiencia hizo referencia al informe. Eso me llamó la atención, pensé que era un error propio del fiscal. El informe dice que aparentemente las condiciones psíquicas de mi defendida aparecen normales. La sugerencia es que se resguarde su estado de salud", agregó.Manifestó que "la medida cautelar pedida es para resguardar el proceso que se está llevando adelante cuando la especialista dice que esperaría a examinar para ver si puede afrontarlo".Además, relató que "Lescano está en la Unidad Penal Nº 6. Formuló una denuncia por amenazas de muerte, aún no se identificó bien al autor. Hay que ser muy cautelosos. Le dijeron el día antes de ingresar al penal que le iba a pasar algo ahí adentro".Señaló que "este jueves por la mañana le iban a hacer controles en el Hospital San Roque". Respecto a su beba, se supo que "se dispuso la separación de ella y sus hijos por una autorización del director del Copnaf. No obstante aún no ha habido una resolución de algún Juez de Familia, o al menos esta parte no lo sabe, por eso no entendemos la medida".Por su parte, el fiscal Juan Malvasio, indicó que "fuimos muy contundentes en que el informe que había sido incorporado para nada modificaba en cuál había sido la pretensión de la fiscalía. Entendemos que la defensa está en todo su derecho de hacer todos los planteos que considere pertinentes. Nosotros como responsables de la investigación penal preparatoria también tenemos que expresar nuestro criterio".Confirmó que "la prisión preventiva aún se mantiene aunque la defensa puede plantear el recurso de apelación".