Automóvil provocó un múltiple choque y se dio a la fuga

Un múltiple choque ocurrió este miércoles en horas del mediodía en inmediaciones a la llave de ingreso a la ciudad. En el lugar chocaron cuatro vehículos.Según se informó a, en el siniestro se vio involucrado un Peugeot 408, una camioneta de la Dirección de Instituciones Policiales de la Escuela de Oficiales, un Toyota Etios y un Fiat Uno.El conductor de la camioneta indicó a nuestro medio que "todos veníamos despacio y evitamos un daño mayor. Un auto azul frenó, esquivó un pozo, ocasionó el choque y se dio a la fuga. No hubo personas heridas afortunadamente".El esposo de otra conductora relató que "todos venían a una velocidad normal pero frenan por el pozo que hay en el pavimento. El que provocó el accidente no debe saber lo que hizo, tuvo la reacción lógica de frenar para evitar daños en el vehículo pero después se fue".En tanto, el conductor el Peugeot 408 remarcó que "mi vehículo resultó más dañado. Un auto se metió en mi carril porque quiso esquivar el pozo que hay en la ruta. Frené y me chocó la camioneta. El auto que ocasionó el siniestro es un Fluence negro. Se dio a la fuga".