Murió ahogado un niño de 6 años al caer al mar desde un muelle de Mar del Plata

Un niño de 6 años murió ahogado hoy al caer al mar desde un muelle cerrado al público en la zona norte de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, informaron fuentes policiales y judiciales.El hecho se produjo cerca de las 14, cuando el chico, con domicilio en el barrio de Camet, estaba con su hermano y dos primos, todos menores, en un sector restringido en las inmediaciones de la planta de tratamiento de efluentes cloacales.Por causas que se intentaban determinar, el chico cayó al agua desde un espigón de hierro ubicado sobre el emisario submarino, donde habían ido a pescar, pese a que el lugar está cerrado con un alambrado perimetral.Tras la caída, personal de seguridad del lugar reportó la situación a la comisaría 15 de la zona, y un grupo de guardavidas de una playa lindera, con apoyo de un bote semirrígido de la Municipalidad local y de Prefectura Naval Argentina, se internó en el mar para rescatar al niño.El menor fue retirado del agua "aparentemente ya sin signos vitales", informaron fuentes policiales.Junto con rescatistas de bomberos, los guardavidas le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, hasta que llegó una ambulancia a las 14.45.El niño fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Materno Infantil, donde ingresó cerca de las 15.20, y se confirmó su deceso minutos antes de las 16, informaron autoridades del establecimiento.En el hecho intervino la Unidad Funcional de Instrucción 1, a cargo del fiscal Fernando Castro, donde se inició una investigación por "averiguación de causales de muerte".Según explicó Castro a Télam, "el chico cayó al mar, y todavía no está claro si perdió el equilibrio o si lo golpeó una ola, y aunque se trabajó por más de media hora para rescatarlo, el cuerpo fue recuperado aparentemente ya sin vida"."El área donde ocurrió este accidente es privada, pertenece a Obras Sanitarias, y no está permitido bañarse en el mar porque es el ex vaciadero, pero mucha gente ingresa por algún agujero en el alambrado para pescar en el lugar", señaló.Un accidente similar se produjo en el mismo espigón de hierro el 6 de mayo de 2017, cuando Ezequiel Núñez (23) cayó al agua durante la madrugada, mientras pescaba con sus primos.El joven no pudo ser rescatado, y luego de una intensa búsqueda desplegada por Prefectura, su cuerpo apareció más de ocho horas después en la zona de Playa Varese.