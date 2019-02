Dictaron prisión domiciliaria para el empresario que mató a su pareja

Este martes, la Sala a cargo de la Vocal Dra. Giorge concedió la prisión domiciliara al autor del asesinato de María Leonor Centurión, viuda, de 63 años.



"Esperemos entre todos poder construir la justicia que nos merecemos" indicaron las hijas de la mujer asesinada, luego de conocer la resolución. "Fue un golpe fuerte", aseveró.



Eliana Batalla, acompañada por su hermana Betiana, manifestó sobre la resolución de la Vocal Giorgi: "Sabemos que acá no termina, sabemos que esto puede ser un proceso largo, este hombre que arrebató la vida de mamá, esta con la preventiva pero le concedieron la domiciliaria".



"Esperamos que la justicia pueda realizar esa domiciliaria en los términos y garantizar que la persona esté cumpliendo la domiciliaria como tiene que ser, con los controles que tiene que ser, con las condiciones que tiene que ser", destacó.



Lacaze cumplirá prisión domiciliara en un domicilio de la ciudad de Concordia y según distintas informaciones, detalla 7 Páginas, Manuel Lacaze se encuentra hospitalizado.



"Esta resolución es algo que marca la ley pero no es lo que nosotros esperábamos", destacó la hija de Centurión.



"No es la noticia que les queríamos dar, pero sabemos que este es el camino a un juicio, que esta persona va a llegar a juicio, esperemos entre todos poder construir la justicia que nos merecemos, la justicia para mamá en este caso, que ya no la tenemos físicamente con nosotros, pero vive en nuestros corazones. En ella vamos a encontrar fuerzas para seguir adelante; cada uno buscamos y tenemos aun así, paz en el corazón" finalizó.