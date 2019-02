Robaron elementos deportivos del equipo de futsal femenino de La Salle

El equipo de futsal femenino de La Salle sufrió el robo de todos sus elementos de trabajo. El hecho se registró este fin de semana.Jonas Jaime, director técnico del equipo de futsal femenino de La Salle, explicó aque "este lunes por la noche fuimos a entrenar y nos encontramos con que habían ingresado al vestuario en donde guardamos los materiales y no teníamos nada. Son cosas que pueden llegar a pasar pero ahora no tenemos nada para entrenar".Los delincuentes "se llevaron conos, pelotas, tortuguitas, pecheras, cronómetros, botines, pelotas".Comentó que los entrenamientos se realizan semanalmente en el Polideportivo de barrio Paraná V. "Hace un año entrenamos ahí, nunca nos había pasado nada. Organizamos un torneo en ese lugar y salió todo bien, es realmente una lástima. Seguiremos trabajando ahí pero ahora debemos tomar recaudos para que esto no ocurra más. Hace unos años en barrio El Sol nos robaron pero estábamos en el lugar y los delincuentes estaban armados", relató.Agregó que "esto va más allá de lo económico, ahora no tenemos con qué elementos entrenar. Son más de 30 chicas las que entrenan. Pedimos que no compren elementos robados".