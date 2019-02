Miguel Cristo, el padre de la niña de dos años que falleció tras feroz golpiza, fue detenido e imputado del delito de "Homicidio agravado por el vínculo", por el que pena prevista, es la prisión perpetua.que "desde el viernes se encuentra en una celda individual, sin compañía. Se le hacen estudios de rigor, como así también evaluaciones psiquiátricas y psicológicas"."Este tipo de delitos por lo general causan aislamiento hacia el interno, tanto familiar como con el resto de la población carcelaria. Se le está haciendo un seguimiento, tiene control las 24 horas del día. Tiene pertenencias acotadas, tanto en la ropa de cama como con sus elementos personales, ya que se busca prevenir la posibilidad de que atente contra su vida. Psicólogos han advertido que su conducta no es normal", remarcó.Asimismo, indicó que "no habla, tiene poca comunicación con el personal, solamente con el equipo técnico. Se lo está analizando para ver si se lo puede alojar en un pabellón de esta unidad penal con otros internos que lo acepten o si es preciso trasladarlo a otra unidad"."Hasta el día de la fecha no ha recibido visitas, pese a que no tiene ningún impedimento de hacerlo", finalizó.