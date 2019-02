La madre de la madrastra de Nahiara: "Mi hija recibe amenazas de muerte"

Sociedad El martirio de seis meses que tuvo Nahiara en la casa de su padre antes de morir

Tras la terrible muerte de Nahiara, la pequeña de dos años de edad que falleció en Paraná tras padecer terribles golpizas y torturas, mediante una cesárea, la madrastra dio a luz ese mismo día.Su madre, Celia, dialogó cony explicó que "estamos en una situación que todavía no caemos. No tiene justificación lo que pasó con la nena, pero no estamos bien porque no hay que juzgar a nadie sin saber".Comentó que habló con su hija y ésta le relató que "era una víctima más porque él no la dejaba salir, la tenía encerrada. No podía hacer nada. Cuando quiso llamar la Policía él no la dejaba, pese a estar embarazada"."Yo me había peleado con mi hija Yanina por una niñera que ella tenía y que maltrataba a los chicos. Ella me dijo que no, que era de confianza, pero a mí no me gustaba. Estuvimos dos meses sin hablar por ese tema. Tomamos distancia y yo no supe más nada hasta ahora. El viernes me llamó luego de la tragedia", indicó.Relató que "ella recibe amenazas, incluso todavía estando internada en el hospital. Todos la acusan pero no hay que juzgar a alguien si no se sabe si es culpable o no. Ella tiene cuatro hijos ahora y con Miguel Cristo estaba en pareja desde hace un año. De parte de él nunca vi nada fuera de lugar ni situación violenta. No me dio motivo como para pensar que podría llegar a esto".Remarcó que "antes tenía más contacto con mi hija, la veía todos los días. Iba, les llevaba comida a mis nietos, los alimentaba. A Nahiara yo la veía siempre, estaba bien. Miguel Cristo la trataba bien, al menos cuando yo estaba. Con él hablábamos, tomábamos mate, nos juntábamos a comer. Estaba todo bien, no entiendo qué pasó".Explicó que "ahora mi hija recibe amenazas de la familia de Cristo y dicen que la van a matar. Mi hija está ida, no sabe qué pensar, ella quiere ver a sus hijos, saber que están bien. Llora todo el día, no quiere hablar, está como en estado de shock".