Mujer quemada minimizó los hechos y declaró que ella se arrojó el alcohol

En un primer momento se estimaba que la declaración de la mujer de 34 años, que tiene el 25 por ciento de su cuerpo con quemaduras de primer y segundo grado, tenía como intención no responsabilizar de todo al hombre de 46 con el que convive desde hace tres años y que está imputado de tentativa de homicidio agravado.Pero esa discusión terminó de salir de su cauce cuando el hombre le dijo: "Me estás boludeando, a ver si te la bancás", y le acercó un encendedor. Inmediatamente la mujer quedó envuelta en llamas y fue el agresor el que le apagó el fuego arrojándole un acolchado que hoy es una de las pruebas que tiene la Fiscalía en la causa.A pesar que la mujer intente por todos los medios no causarle mayores inconvenientes a quien era su pareja, porque incluso ella dice sentirse culpable porque eran ambos quienes discutían, el empleado municipal de 46 años se encuentra alojado en la Jefatura de Policía con una medida preventiva por 60 días, e imputado del grave delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.Pero además, y antes de prenderla fuego, durante esa discusión el hombre la habría golpeado reiteradamente y esto fue certificado en la causa. ¿Pero por qué si todo sucedió una semana atrás, no fue hasta el sábado que se conoció lo sucedido?En la navidad de 2017 la mujer también debió ser asistida en el Hospital Centenario. En esa ocasión ingresó con un fuerte golpe en el ojo que demandó una sutura de varios puntos en la ceja. Cuando se la interrogó, tal como estipula el protocolo, sobre qué le había ocurrido, señaló que había sido un accidente con una puerta del auto. No hubo denuncias y todo quedó en la nada.El miércoles pasado, después de haber sido incendiada, la mujer y su pareja fueron a la casa de una famosa curandera para que tratara las quemaduras que principalmente había recibido en el pecho y en sus hombros, pero no pudo atenderlos y decidieron dirigirse a un sanatorio privado. Sabían que en el Hospital iban a interrogarlos sobre las causas, pero no tuvieron otro remedio cuando se decidió desde el sanatorio trasladar a la mujer al Centenario.En el nosocomio se repitió la historia sucedida un año antes. La víctima manifestó que se trató de un accidente cuando trató de encender el fuego en la parrilla para hacer un asado. Siempre acompañada del hombre que se mostraba preocupado y atento a todo lo sucedido.Pero fue recién el sábado 22 cuando una prima y una vecina de la mujer no creyeron para nada esas excusas y se comunicaron con la Policía para alertar sobre un posible caso de violencia de género. Fue en esa entrevista con la Policía que la mujer se quedó sin discurso y relató lo sucedido. Ese mismo día se realizó la denuncia y se llevaron adelante dos allanamientos, en Pueblo Nuevo y en otro domicilio en la zona del Hospital, en donde secuestraron todo lo que se argumenta en la historia.Tras la detención del acusado, y de la declaración de imputado en la que prefirió abstenerse, el juez de Garantías dispuso una prisión preventiva por 60 días para el hombre. (El Día)