Afirman que Nahir Galarza aceptó que Matías Caudana la visite en la cárcel

La autorización de la joven condenada en primera instancia a prisión perpetua por la muerte de su exnovio Fernando Pastorizzo, fue confirmado por la responsable de la Unidad Penal de mujeres N° 6 de la capital entrerriana.El expediente judicial de 4 páginas dice: "... se autoriza la realización de visitas intercarcelarias entre los internos Matías Nicolás Caudana y la interna Nahir Galarza, conforme reglamentos de dichas unidades carcelarias, los que deberán ser constatados previamente entre ambas y previa conformidad expresa de la nombrada, que deberán recabar mediante acta de estilo, con posterior remisión a esta sede".Este mensaje fue enviado a los titulares de ambos penales quienes deberán organizar la logística para el traslado de Caudana, que conoció a Nahir Galarza en las visitas que hizo a su abuela en el penal de mujeres desde que está detenida en el marco de una causa por venta de drogas.Sin embargo, cinco días después, autorizó a que el joven la pueda visitar y mañana mismo podría hacerse efectiva la primera visita, que no incluye un régimen de encuentros íntimos.Horacio Dargainz, su abogado, había dicho: "Es todo una tremenda mentira. Aprovechando que su figura vende, inventan estas cosas". "Ella me dice que nunca lo vio y no sabe quién es este muchacho", agregó en esa oportunidad."Lamentablemente, como estamos a vísperas de la fecha de los sucesos que aún están en proceso de apelación, deben inventar para vender", se quejó. (La Nación)