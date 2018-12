Policía disparó a corta distancia contra un menor durante un confuso hecho

Se produjo anoche un violento incidente en el barrio del ex Circuito Mena de Concepción del Uruguay, en el cual un joven 15 años resultó herido de un disparo de ithaca en la pierna.Del hecho, existen diferentes versiones como la de vecinos y la oficial por parte de la Policía. Todo se habría generado a raíz de un conflicto familiar que demandó la intervención policial.El Jefe Departamental de la policía de Concepción del Uruguay, comisario Claudio Tedesco, relató a Lt11, relató que el personal de la fuerza, intervino en el lugar por reiterados llamados al comando radioeléctrico por una cuestión familiar."Se detiene una persona mayor de edad y se lo traslada a Comisaria Primera. Cuando el personal vuelve al lugar, para hacer las dirigencias correspondientes, se produce un altercado entre dos personas o más mayores de edad", comentó."Uno de los policías que estaban en el lugar, recibe un golpe, que hace que en un acto reflejo utilice su arma complementaria, que es un arma antidisturbios", dijo Tedesco y agregó que el disparo "termina impactando en un menor de edad que de forma inmediata, fue trasladado al hospital por la ambulancia", dijo el comisario aEl herido fue trasladado al hospital de donde se habría retirado. Fuentes médica, señalaron que la herida, afortunadamente, no fue de gravedad. Los perdigones de goma no afectaron arterias ni huesos, quedando alojados en el músculo. Además, trascendió que este miércoles, sería asistido y curado, extrayéndole los perdigones.La Justicia investiga el hecho y se habría denunciado el suceso en Derechos Humanos.El Jefe de Policía departamental, explicó que está interviniendo la fiscalía y que tratarán de brindar todos los elementos que soliciten.