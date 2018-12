Golpeó a su ex pareja y la hija adolescente de la mujer apuñaló al agresor

Tarde de Navidad violenta en el barrio El Pozo de la ciudad de Paraná. Un hombre de 36 años de edad, agredió a golpes a su ex pareja y la hija adolescente de la mujer, intervino para defenderla. Con un cuchillo de cocina, apuñaló al agresor, indicaron fuentes policiales.

El personal policial dependiente de Comisaria Sexta, tomó conocimiento que un sujeto de 36 años de edad, había ingresado al centro de salud Carrillo, tras sufrir heridas de arma blanca y fue derivado al Hospital San Martin.



Al dialogar con una mujer de 32 años de edad, la denunciante manifestó que momentos antes, había sido agredida por su ex pareja (el hombre lesionado), pero su hija de 13 años de edad, salió en defensa de la víctima y lesionó al agresor con un arma blanca.

Los efectivos localizaron a la menor y al cuchillo utilizado. La Fiscalía en turno, dispuso que la menor sea trasladada hacia la División Minoridad.

En cuanto al sujeto que golpeó a su ex pareja, fue asistido en el nosocomio por una herida corto punzante debajo axila izquierda.