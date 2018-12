Contratos: Siete detenidos recibieron la prisión domiciliaria con tobillera

A partir de Nochebuena

Juan Pablo Aguilera, Gustavo Pérez, Roberto Ariel Faure y Alfredo Bilbao; Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo, pasaron la Navidad en su casa. El juez Mauricio Mayer hizo lugar al recurso de habeas corpus que habían presentado los defensores del ex secretario del bloque de senadores del PJ entrerriano, para que se le concediera la prisión domiciliaria.El magistrado consideró que "el Estado por años ha hecho caso omiso a una manda constitucional" e incluso hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que disponga "de todos los recursos legales, humanos y presupuestarios a fin de ordenar el encarcelamiento preventivo en la provincia de Entre Ríos, conforme lo ordena la Constitución".Hasta este lunes se encontraban detenidos con prisión preventiva en la unidad penal y sus defensores habían solicitado que se les concediera el arresto domiciliario.El recurso de habeas corpus había sido presentado inicialmente por los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, en representación de Aguilera, como lo reveló en su momento Página Judicial., dado que tenían situaciones análogas.Los defensores invocaron la violación de garantías constitucionales y el incumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del Código Procesal Penal de Entre Ríos en cuanto a que, publicóEn todos los casos se planteó que "los procesados deben estar separados de los condenados".; y el Código Procesal Penal de Entre Ríos señala que, o, al menos, en lugares separados de los dispuestos para estos últimos, y tratados en todo momento como inocentes".En el caso concreto, advirtieron que existe un peligro concreto para la seguridad e integridad de, mediante contrataciones irregulares en la Legislatura., que tampoco hay. Aunque no lo especificaron, las estadísticas revelan que uno de cada cuatro detenidos a disposición de la justicia provincial no tiene condena.En primera instancia, el mismo Mayer había rechazado in límine el habeas corpus, y lo mismo hizo luego el juez Gustavo Pimentel. Pero la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el voto de Claudia Mizawak y Daniel Carubia, hizo lugar al recurso de apelación interpuesta por los defensores y ordenó que se analice el fondo de la cuestión. El tercer integrante de la Sala Penal, Miguel Ángel Giorgio, votó en disidencia en base a un antecedente que establece que los rechazos in límine no son apelables, publicóEn esa resolución, se consignó que las actuaciones realizadas debían ser reenviadas al Juzgado de Garantías Número 4, a cargo de Mauricio Mayer, para que procesa "sin dilación alguna" y de "inmediata sustanciación".En su momento, la jueza Marina Barbagelata dictó la prisión preventiva y, en el caso de Aguilera, había especificado que se lo tuviera como una persona procesada y, por lo tanto, debía quedar alojado en una celda separada de las que ocupan los detenidos condenados.