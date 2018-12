Una joven de 14 años apuñaló y mató a su padrastro para defender a su madre

Se trata de una chica que en febrero se escapó de su casa y fue encontrada 12 días después en el barrio porteño de Once. La menor fue detenida.

Joven de 14 apuñaló a su padrastro para defender a su madre.



Una adolescente mató a su padrastro de una puñalada en el pecho, aparentemente al defender a su madre, en medio de una discusión, ocurrida en el distrito bonaerense de Luján.



Se trata de una adolescente que en el mes de febrero se escapó de su casa y fue encontrada 12 días después en el barrio porteño de Once.



Fuentes policiales informaron que el violento episodio ocurrió el sábado a la noche, en un domicilio de la localidad bonaerense de Open Door, partido de Luján.



Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría local encontraron a un hombre, identificado como Javier Eduardo Rodríguez, que tenía todavía el cuchillo clavado en el pecho que le provocó la muerte de manera casi instantánea.



Aparentemente la adolescente intervino en una discusión entre su madre y su padrastro y al defender a su familiar, apuñaló al hombre causándole la muerte. La menor fue detenida y en las próximas horas la Fiscalía 8 decidirá su futuro.



La desaparición de la adolescente, en febrero, recorrió los medios a nivel nacional durante 12 días, hasta que la encontraron llorando en la Plaza Miserere. En ese momento su mamá dijo que un matrimonio la había cuidado y que hasta le habían comprado ropa. "Ella vivía con el padre y no sé por qué se fue. Ahora está con psicólogos", comentó, aunque se desconoce si siguió con el tratamiento o con qué frecuencia era asistida por los profesionales.