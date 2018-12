Advierten que hay importante movimiento vehicular en las rutas entrerrianas

La Policía de Entre Ríos a través de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial monitorea y controla las rutas entrerrianas. Y en vísperas de las fiestas de navidad y año nuevo, las acciones se enmarcan en el "operativo verano".



El comisario Mario Muller consultado por el estado del tránsito a horas de que comiencen las celebraciones, precisó que "hay muchísimo flujo vehicular que está transitando por la provincia, principalmente sobre la ruta 14 donde es importantísimo el tránsito", destacó.



Dijo que una medida sobre la cual insiste la fuerza es en la de evitar "el exceso de pasajeros", algo que se controla puntualmente en relación a la cantidad de cinturones de seguridad que posee cada vehículo.



También hizo hincapié en "el uso de luces encendidas durante las 24 horas" y además el uniformado que está al frente de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, especificó a modo de recomendación que "los bebes y niños chiquitos hasta 7 años deben ir con la sillita correspondiente en el asiento trasero".



"No pueden ir en el asiento delantero en la falda de la madre", advirtió a APF en base a casos que se presentan en las rutas. Alcoholemia La presencia de alcohol en sangre en conductores está prohibida en su totalidad en la provincia y la tolerancia es cero.



Sobre este punto "se trabaja muy fuertemente con resultados importantes ya que se puso énfasis en el seguimiento, se notifica y se insiste administrativamente", explicó el comisario.



Las sanciones pecuniarias y la inhabilitación a la conducción dependen del dosaje del infractor y además, se pone toma como condición si éste es o no profesional del volante.



Dependiendo cada caso, el máximo de inhabilitación es de dos años para los profesionales y de uno para un particular, aunque hay agravantes.



"Para continuar viajando la persona alcoholizada sí o sí tiene que bajar la graduación a cero, salvo que llame a otro o haya otra persona arriba del vehículo en condiciones habilitadas para manejar", aclaró el funcionario policial y detalló que "cualquier presencia de alcohol una sanción tiene, mínimo de 15 días". Hay restricción para camiones En lo que respecta a esta navidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció una restricción en la circulación de camiones para el martes 25 de diciembre de 18:00 a 21:59 sentido descendente (regreso).