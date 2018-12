Denuncias cruzadas por supuesta golpiza a un preso en la jefatura policial

Un abogado de Concordia, Dr. Osvaldo Raúl Sarli, denunció que su defendido, un joven de 19 años que había sido aprehendido tras protagonizar una pelea callejera, "fue sometido a un violento castigo para interrogarlo de manera ilegal" durante su detención en la jefatura policial de esa localidad.



"Cuando me entrevisto con este chico, veo que presenta tremendas lesiones en caderas, brazos y en la cara, sangre por todos lados; eso me indica que la atribución de contravenciones es un pretexto para encubrir el motivo por el que lo detuvieron", aseguró el letrado a Diario El Sol.



Sarli denunció que el muchacho "estuvo detenido sin resolución judicial, ya que no hay prisión preventiva por contravenciones". Y en ese sentido, adelantó que presentará un hábeas corpus para que el juez de Garantías tome conocimiento del asunto, verifique la situación y ordene de manera inmediata la libertad del joven de apellido Aguirre. "Él es mayor de edad, vive en la zona de la cancha de Independiente, jurisdicción de la cuarta, que intervino en su detención", señaló.



El abogado dijo desconocer los motivos de la detención de su defendido. Sin embargo, apuntó que "es común ese tipo de procedimientos". En sus dichos a Diario El Sol, Sarli dijo que, "la policía detiene a jóvenes para someterlos a interrogatorios de averiguación de supuestos hechos o que ellos sepan del accionar de otros chicos del barrio a los que la policía les atribuye alguna responsabilidad, y como única forma de investigación, está la de hacer interrogatorios forzados a quienes a ellos les parece que pueden tener algún dato". El descargo de la Jefatura policial de Concordia En relación a las declaraciones del abogado, la Jefatura policial de Concordia infirmó que el joven de 19 años y de apellido Aguirre fue detenido el viernes a las 7 de la mañana por personal de comisaria cuarta en la zona de calles Ituzaingó y Tte. Ibáñez. En el lugar, de acuerdo al parte policial, "un par de sujetos estaban peleando en la vía pública, y al acercarse el móvil policial, se dan a la fuga; localizando a uno de ellos en calle Dr. Florenza y Perú, quien se encontraba en avanzado estado de ebriedad y con una actitud agresiva".



Según se informó desde la fuerza, "al no desistir de su actitud y no poder manejarse por sus propios medios, luego de identificarlo, (tiene 19 años de edad), se lo notificó de la sup./infracción al art. 39º inc. 8 concordante con el Art. 40º, 41º inc. 1 y el Art. 43º inc. 4 y 6 de la Ley 3815 y sus modificatorias vigentes (Contravenciones policiales)".



La Jefatura policial ratificó que el muchacho pasó por la oficina de Antecedentes personales y por la sección Servicio médico, para luego ser alojado en una celda de la Jefatura policial.



"Posteriormente, a las 12 y luego que le médico informara que podía manejarse por sus propios medios, quedó en libertad", aseguró la Jefatura de Concordia. Y en ese marco se aclaró que "el Fiscal Dr. Núñez Martin no constató ninguna anomalía con respecto a la estadía del sujeto dentro de la celda".