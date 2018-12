Seguirá detenido el empresario que mató a su pareja de 11 puñaladas

La defensa Edgardo Manuel Lacaze, acusado por el crimen de quien fuera su pareja, María Centurión, había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria para su cliente, argumentando su débil estado de salud.Sin embargo, en los Tribunales de Concordia "se negó el pedido de prisión domiciliaria a Lacaze y va a permanecer alojado en la Unidad Penal N° 3 de Concordia", confirmó el abogado de las hijas de María Centurión, el doctor Andrés Pessolani.Se ratificó así la resolución del Juez de Garantías de Federación, que había dispuesto 45 días de prisión preventiva" para el acusado.El hecho ocurrió el jueves 6 de diciembre entre las 14.30 y las 15 en el domicilio de Centurión, quien tras recibir 11 apuñaladas salió de su casa para pedir auxilio y fue socorrida por los vecinos, los que a su vez vieron a Edgardo Manuel Lacaze, de 72 años, asomarse a la puerta con un cuchillo ensangrentando en una de sus manos. La pareja de Centurión salió corriendo, se subió a un auto y se fugó.De inmediato se presentó el pedido de presión preventiva, el cual fue dictado al día siguiente. Ante esto, el profesional en leyes explicó que, "hay abundantes pruebas de que el acusado puede entorpecer a la investigación".Y continuó: "Recordemos que hay varios testigos que señalan que el mismo día del crimen el acusado aun cuando Mari estaba siendo auxiliada, volvió a entrar a la casa, lavó un cuchillo y cuando aparece en el hospital el celular no lo tenía, lo entrega después de muchas horas voluntariamente y no logró convencer -por más que intentó- que era una persona con débil estado de salud".Pessolani agregó que, "la gran cantidad de puñaladas más una costilla quebrada de la víctima, hablan de una persona que físicamente no está mal, ni que tiene una salud débil. Incluso intentaron alegar que la comida y la presión de la cárcel juegan en contra de la salud de Lacaze, pero también fue denegado".El abogado subrayó que, "nosotros seguimos pidiendo prisión perpetua, tenemos todos los elementos, más los testigos y pericias. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y acá está demostrado".Por último, Pessolani remarcó que, "para la materia penal, en un caso como este es de cuenta que no hay feria judicial por lo que esto continua y nuestro objetivo es lograr que no exista ninguna nulidad y suplir cualquier exposición de la defensa, para que cuanto antes se eleve la causa a juicio".