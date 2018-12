Simulaban ser agentes federales para perpetrar robos y violentos asaltos

Detuvieron a un hombre de 32 años y demoraron a un menor de 16, los que simulaban ser agentes de la fuerza federal y bajo la excusa de un supuesto allanamiento perpetraron varios hechos delictivos en la localidad de Concordia. Les secuestraron un automóvil Volkswagen Gol en el que se movilizaban.



De acuerdo al parte policial, el primer hecho ocurrió el pasado 25 de octubre, cuando el dueño de un negocio ubicado su casa particular, en calles Rivoli y Cristosomo Gomez, en momentos en los que se encontraba junto a su pareja y su hijo menor de edad, fue sorprendido por cuatro o cinco personas vestidas con uniformes de la Policía Federal, quienes habían descendido de un vehículo Volkswagen Gol, con armas de fuego cortas y largas.



Los individuos ingresaron a la vivienda refiriendo que era un allanamiento, los tiraron al piso, los ataron con precintos, preguntándoles donde estaban los estupefacientes y el dinero; luego de revisar toda la casa, se alzaron con la suma de $145.000 pesos y se retiraron del lugar.



El segundo hecho data del 13 de noviembre, cuando ingresaron a una vivienda ubicada en Padres Capuchinos al 600, aprovechando que no había personas en el lugar. Allí arrancaron una reja, rompieron la puerta del fondo y una vez en el interior, sustrajeron del cielorraso de machimbre una importante suma de dinero.



Del relevamiento de cámaras de seguridad domiciliarias y comerciales, realizadas por personal de División de Investigaciones con la colaboración de la unidad Criminalística, localizadas en las inmediaciones donde ocurrió el segundo ilícito se pudo observar a dos hombres, quienes serían los supuestos autores.



Estas personas se retiraron caminando y a pocos metros subieron a un automóvil Volkswagen Gol gris con vidrios polarizados, de tres puertas con dominio colocado.



De acuerdo al parte policial, siguiendo con la línea investigativa, se logró establecer que dicho rodado estaría a nombre de un hombre en el barrio Ex Aeroclub. Fue así que este jueves se obtuvo información respecto a que el auto se encontraba en calle Entre Ríos y Mendiburu, por lo que cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, observaron que el vehículo se retiraba.



De esta manera, el rodado fue seguido e interceptado en calle Alvear entre Urdinarrain y A. del Valle, donde se identificó al conductor de 32 años y su acompañante un menor de 16 años, ambos fueron trasladados hacia la Jefatura de Policía de Concordia, al igual que el vehículo.



El Fiscal Dr. Juan De Geambattista informó al Juez de Garantías, quien libró oficio de detención para el hombre mayor de edad y el traslado a la Alcaidía. Además, por oficio, se ordenó el secuestro del vehículo, el cual quedó depositado en Jefatura para posteriores pericias.

En cuanto al menor fue remitido a Comisaria de Minoridad para ser entregado a sus padres.