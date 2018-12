Presuntos abusos: Querellante apuntó al CGE por el traslado del ordenanza

En el marco de la investigación por los presuntos abusos sexuales perpetrados por el ahora ex ordenanza de la escuela primaria Nº 5 "Manuel Belgrano" de Paraná, el querellante en la causa apuntó al Concejo General de Educación por las medidas tomadas respecto del acusado."Este es un caso complejo y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para tratar de determinar la culpabilidad de este sujeto", confirmó a, el abogado querellante Santiago Frias."Las denuncias son diversa entidad, cada una es particular y supone una investigación particular", agregó al respecto.Y en ese sentido, Frias señaló que, "durante esta primera etapa, un equipo interdisciplinario ve la madurez mental de los niños y establece en qué casos proceder bajo Cámara Gesell y en qué casos no"."Por el momento, solo uno de los casos, fue tratado bajo Cámara Gesell y dio resultados altamente positivos, los cuales complican la situación procesal del imputado sindicado como responsable", aseguró el querellante.Respecto del traslado del ordenanza a los talleres una cuadrilla del taller Antequeda, Frías subrayó que "desde antes de asumir la querella, presentamos nuestra disconformidad con la medida porque el CGE está actuando de una forma irresponsable al reubicar a este sujeto"."Hicimos las compulsas necesarias y las seguiremos haciendo para reivindicar nuestra posición", anunció el querellante, al tiempo que apuntó: "Se trata de un sujeto con altos grados de peligrosidad, y como tal, tienen que tomarse medidas urgentes para lograr las tareas investigativas que estamos llevando adelante con la Fiscalía".