Posible linchamiento: "El vecino debe limitarse a comunicar los hechos al 911"

Video: Por un video, investigan posible linchamiento en la muerte de joven tras un robo

comenzó relatando cómo se dieron los hechos, ese 4 de diciembre pasado en que se produjo la situación que terminó con la muerte del joven: "Esta persona había cometido un ilícito en un supermercado de Avenida de las Américas y al ser advertido por una de las cajeras, salió dándose a la fuga por Avenida de las Américas y luego por calle Rawson. Un grupo de personas lo reducen antes de llegar a calle Mistral y lo aprehenden con la mercadería sustraída en el supermercado. Empieza en estado shock, se lo deriva al hospital y a los pocos minutos de haber ingresado al nosocomio es comunicado su deceso".Mencionó asimismo que "comunicada la situación a la Fiscalía, se dieron directivas precisas, se ordenó el traslado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente donde se pronunció el médico legista de acuerdo a lo observado".Asimismo, los empleados del comercio que venían siguiéndolo de atrás, "coincidían en que había sido reducido por un par de masculinos que estaban a mitad de cuadra o que venían en sentido contrario", aportó el jefe de la departamental de policía.En cuanto al video, dijo:Antoniow, ante la consulta, destacó: "En cuanto a linchamiento no hubo constancia. Cuando llegó personal policial al lugar, a lo primero que se procedió fue a trasladar al joven al hospital, dada la situación de emergencia que, en un primer momento estaba agitado. Se lo llevó en ambulancia al hospital, la motorizada que llegó al lugar uy constató esta situación, realizó el operativo de `onda verde` a la unidad de traslado". Al conocerse el fallecimiento de este joven, se constituyó en el lugar y "trabajó en la génesis del acontecimiento", apuntó el jefe de la departamental Paraná.A veces las consecuencias no se miden, no se tienen en cuenta". Ante esto, el funcionario policial aconsejó que ante un ilícito, el vecino debe limitarse a "comunicar los hechos al 911; su participación debe ser informar de la situación, dejando las acciones pertinentes al personal policial".