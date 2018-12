Fotos: Choque entre vehículo y una hormigonera: "el auto no sirve más"

En la tarde de este jueves, se produjo un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Paraná. Esta vez el escenario fue calle Perón, entre Gualeguaychý y Alem, donde un VolksWagen Golf quedó semi destruido al ser chocado por una hormigonera.En declaraciones a, el hombre que conducía el VW relató: "Me chocó el camión, me arrastró. Al intentar pasarme en un lugar donde no había espacio, me tocó en el guardabarros trasero y me arrastró, me dio vuelta y me tiró contra la columna de alumbrado público". Y agregó: "Creo que al tocarme se asustó y siguió marchando, no frenó en ningún momento, por eso me arrastró varios metros".Producto del impacto, el auto terminó sobre la vereda y casi arranca el poste de alumbrado.El hombre se conducía en compañía de su hija. "Estamos asustados y un poco golpeados pero nada grave", indicó. Consultado sobre los daños sufridos en el rodado afirmó: "no sirve más", lamentó.