Recuperó su libertad el menor de 15 años acusado de matar a un joven de 18

En libertad

Ya no reside en Concordia

El supuesto móvil del crimen

Recuperó su libertad el menor de 15 años acusado de matar a Alexis Leites, de 18 años. Así lo confirmó el doctor José Martín Núñez, fiscal a cargo de la investigación iniciada tras el crimen ocurrido este martes en el barrio San Miguel de Concordia."A los chicos de 14 a 15 años, regulados por una Ley provincial Nº 10450, no se les puede aplicar penas, una sanción penal", explicó el fiscal. "Como no se los puede mandar a la cárcel, mucho menos mientras dura la investigación se le puede aplicar una cautelar como lo es la prisión preventiva", indicó al respecto.Por esa situación, comúnmente denominada "lógica jurídica", el presunto asesino recuperó la libertad y ya no permanece alojado en la Comisaría del Menor y la Familia de Concordia. "Recuperó su libertad con medidas de coerción, sin contacto con los testigos y fijando un domicilio", aclaró Núñez aSegún indicó, el menor permanece "bajo el cuidado del organismo administrativo, el COPNAF, que se encargará del seguimiento de este chico y también se hacen visitas periódicas para ver que el chico se encuentre allí"."No se pueden aplicar ni prisión domiciliaria ni prisión preventiva efectiva dada la edad del autor del hecho", reiteró el fiscal.Y en ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal de Concordia confirmó que el presunto homicida ya no está en Concordia. "Este miércoles, la madre del autor del hecho nos dijo que en su domicilio se habían hecho presente dos personas que efectuaron dos disparos", indicó, al tiempo que aclaró: "Eso provocó que se decidiera, en la audiencia que hubo ayer ante la jueza penal de menores, que él no esté en Concordia".Aclaró que, desde luego, "sabemos dónde está pero no vamos a dar esa información por una cuestión de seguridad para él"."Toda la familia se fue de Concordia porque estaban recibiendo amenazas e incluso disparos. Se fueron para evitar que fuera aún más dramática la situación. Está bajo el control de los organismos judiciales para justamente resguardar su integridad física y la de su familia", recalcó el fiscal.Núñez, asistido por el fiscal auxiliar Juan Pablo De Giambattista, concurrió al lugar del crimen y pudo reconstruir preliminarmente lo que habría ocurrido."El doctor De Giambattista tuvo contacto con un familiar, el padrastro de la víctima, un amigo que se encontraba con él y con dos vecinos cercanos, ya que el hecho fue en la vía pública", precisó.De acuerdo a esos testimonios, "habían podido ver a un Peugeot 308 que se dirigía de oeste a este, en la intersección de calles Rívoli y Teniente Ibáñez. Allí baja la ventanilla del acompañante y llama a la víctima. Una sola persona iba a bordo de este vehículo y, en un momento, empieza a disparar entre tres y cinco veces, dicen los testigos, habiendo impactado dos de ellos en la víctima provocándole la muerte. El disparo letal fue en la zona del tórax", detalló Núñez.Aseguró que, con los elementos que tiene hasta el momento, víctima y victimario "se conocían y había algunos problemas entre ellos". "Según versiones, que todavía estamos corroborando, había algún problema por una novia que tenía el autor del hecho que acusaba al fallecido de haber tenido una relación con ella o una cuestión de esa naturaleza. Se está chequeando", reveló el fiscal.Aclaró finalmente, consultado por qué pasaría si el menor acusado de asesinato cumpliese los 16 años mientras dura el proceso, que lo que se irá modificando será el tratamiento que va teniendo, "porque no es lo mismo el tratamiento para un menor que para un chico de 16 años pero el hecho fue cometido a la edad de 15 años y se tiene en cuenta esa edad para el resultado final de la causa"."La solución final, digamos, es que el sistema penal saca la foto de lo que pasó al momento del hecho. Eso fija la competencia, la resolución final, no se modifica porque después adquiera mayor edad. La edad del hecho va a ser siempre 15 años", resumió y concluyó: "no tendrá pena como resultado del proceso".